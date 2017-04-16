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驚！澳洲蟒蛇染毒癮 戒毒後恢復正常

2017-04-16  12:35

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方去年突擊一座冰毒工廠，除了繳獲毒品、現金和製毒工具之外，還發現了一隻似乎染上毒癮的森林蟒蛇，牠可能經由皮膚吸收了毒品微粒，幸好經由7個月的戒毒治療，牠漸漸地恢復正常。

據《每日電訊報》報導，該隻蟒蛇之所以被認為染毒，是因為牠顯現出不安、緊張的狀況，並且比平常的蟒蛇更具有攻擊性。

據《BBC中文網》報導，這隻因為法律原因不能公布名字的蟒蛇，隨後移送到雪梨低安保級別的莫倫尼矯正監獄（John Morony Correctional Complex）裏頭，進行了野生動物保護項目，監獄內有14名囚犯負責照看牠。

監獄長卡爾德（Ivan Calder）表示，這個野生動物保護項目已進行了將近20年，能夠協助囚犯改過自新，並且在與動物的相處過程中，讓囚犯變得更溫和。（更新時間：12:40）

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  • 澳洲蟒蛇染上毒癮，經過7個月的戒毒後恢復正常。（圖擷自《BBC中文網》）

    澳洲蟒蛇染上毒癮，經過7個月的戒毒後恢復正常。（圖擷自《BBC中文網》）

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