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美軍一旦攻擊 北韓特種部隊恐挾持外國人質

北韓一直在秘密訓練精銳的特種部隊，並計畫在被美軍攻擊後，攜帶致命的神經毒劑，潛入南韓綁架外交官、遊客和外國商人作為籌碼。（法新社資料照）

2017-04-16  13:49

〔即時新聞／綜合報導〕據北韓前特種部隊隊員稱，北韓一直在秘密訓練精銳的特種部隊，並計畫在被美軍攻擊後，攜帶致命的神經毒劑，潛入南韓綁架外交官、遊客和外國商人作為籌碼。

根據英國《每日郵報》報導，37歲的李翁吉（Ung-gil Lee，音譯）曾在北韓特種部隊服役6年，2006年叛逃到南韓，現在是首爾的一名金融顧問。李翁吉說，如果北韓發生衝突事件，北韓領導人金正恩與敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）不同，會採取全面性的報復措施，所以美國總統川普不會貿然行動。

李翁吉表示，若朝鮮半島發生衝突，北韓特種部隊將變裝潛入南韓，綁架當地外國人及蒐集情報，並將人質帶回北韓。李翁吉說，如果沒有成功，就會自我毀滅，「這是一項自殺式的任務。」

北韓特種部隊使用一種名為「溴新斯的明（Neostigmine Bromide）」劇毒物質，比起氰化鉀的毒性強度高5倍之多，將它藏在鋼筆或微型毒槍中，只要注入人體10毫克，就會心臟麻痺立即身亡。

李翁吉17歲時被北韓特種部隊招募，經洗腦「再教育」1年，再花5年時間的培訓，並曾擔任「風暴第11小隊」的下士，接受伊斯蘭國（IS）式的恐攻訓練。

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相關關鍵字： 北韓 毒筆、毒槍、毒膠囊 特種部隊 神經毒劑 美軍 金正恩
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