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傳朴槿惠健康亮紅燈 腸胃病惡化幾無進食

朴槿惠入獄已半月餘，傳出健康亮紅燈，其痼疾腸胃病惡化，出現無法正常進食、身體明顯消瘦等狀況。（美聯社）

2017-04-16  11:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠自上月31日被裁定收押後，已入獄逾半個月，其間接受檢方5次偵訊，最快將在明（17日）對朴槿惠提起公訴，不過現在傳出朴槿惠健康亮紅燈，其痼疾腸胃病惡化，出現無法正常進食、身體明顯消瘦等狀況。

綜合韓國媒體報導，據朴槿惠親近人士表示，現年65歲的朴槿惠入獄半個多月以來，檢方先後對其進行了5次高強度偵訊，讓她身心俱疲，其腸胃長年痼疾出現惡化狀況，親近人士透露，朴槿惠擔任總統時就因腸胃消化不良，必須調整飲食，對於獄中的飲食及用餐時間出現不適應狀況，出現幾乎無法進食的情形。

親近人士還說，由於朴槿惠在沒有好好攝取營養的情況下接受檢方長時間調查，體力不堪負荷，在獄中除被偵訊外，幾乎沒有活動；本月初，就有韓媒報導，朴槿惠在獄中伙食剩飯很多的情形。

檢方考慮到南韓總統大選競選活動從明天起跑，而朴槿惠的羈押令於19日到期，為避免影響選情，檢方最快在明天17日起訴朴槿惠。

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