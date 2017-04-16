抗衡北韓！ 南韓完成低空攔截導彈系統
2017-04-16 11:23
南韓軍方透露，低空攔截彈道導彈已進入最後研發階段，最快在下半年進行量產。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨試射導彈失敗，但南韓軍方卻透露，低空攔截彈道導彈已完成開發，最快在下半年進行量產。
根據《韓聯社》報導，韓國型飛彈防禦系統（KAMD）核心武器之一的中程地對空飛彈（M-SAM），實際已完成開發，下個月將進行作戰測試評估，制定規格標準，並在下半年與軍火商簽署量產合約。
南韓軍方以攻擊北韓軍機的地對空導彈「天弓」進行性能改良，開發攔截彈道導彈的M-SAM導彈，可以在20公里的高度，以直接碰撞的方式對敵方彈道導彈進行攔截。韓軍在今年初測試時，已使用M-SAM成功攔截10枚模擬導彈。
南韓軍方原本計畫2020年進行M-SAM實戰部署，但最近北韓挑釁日益頻繁，將提早到2018至2019年部署。若M-SAM完成部署後，將與遠端地對空飛彈L-SAM一起成為韓國型飛彈防禦系統的核心武器。
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