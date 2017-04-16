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入境美國要小心！帶「這顆蛋」會被罰3.6萬台幣

2017-04-16  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕俗稱彩蛋節的復活節在周末來臨，活動中當然少不了「復活蛋」，不過如果打算前往美國的人就要注意了，因為有些「蛋」是不能進到美國的。美國海關及邊境保護局芝加哥辦公室（CBP Chicago）提醒入境美國遊客，健達（Kinder）出奇蛋在美國國內是違禁品，不被允許攜帶入境，一旦被查到，一個售價不到1美金的出奇蛋，將會面臨每顆最高1200元美金（約台幣36000元）的罰款。

據《星島日報》報導，CBP芝加哥13日轉貼了加拿大邊境服務局（Border Services PRA）的發文，文中指出，如果要到美國渡假慶祝復活節，千萬別把出奇蛋帶到美國，因為據海關及邊境保護局官網顯示，建達出奇蛋外層為牛奶巧克力，裡面都會藏著一顆包著玩具的塑膠膠囊，而膠囊中的小玩具設計被認為不夠安全，小孩可能會因為誤食而噎死，因此美國嚴格禁止將健達出奇蛋攜帶入境。

而除了建達出奇蛋被禁止攜帶入境美國之外，CBP官網也提到，新鮮雞蛋也是禁止攜帶入境，若被發現每顆蛋將會被罰300至1000元美金（約台幣9000至30000元）的罰款。

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  • 健達出奇蛋在美國國內是違禁品，不得攜帶入境，一但被查到，將會面臨每顆最高1,200元美金（約台幣36,000元）的罰款。（圖擷自《Border Services PRA 》twitter）

    健達出奇蛋在美國國內是違禁品，不得攜帶入境，一但被查到，將會面臨每顆最高1,200元美金（約台幣36,000元）的罰款。（圖擷自《Border Services PRA 》twitter）

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相關關鍵字： 出奇蛋 復活節 罰款 美國 違禁品 雞蛋
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