北韓試射失敗 川普聞訊後毫無反應

正在佛州私人別墅度假的美國總統川普已經得知北韓試射飛彈失敗的消息，不過並未做任何表示。（美聯社）

2017-04-16 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊繃，繼昨日盛大閱兵後，今晨北韓再試射飛彈，但卻失敗收場，正在佛州私人別墅度假的美國總統川普已經聞訊，不過並未做任何表示。

根據《美聯社》報導，美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）發表聲明表示，川普及其軍事幕僚，已經得知北韓這起飛彈試射失敗的消息，不過「總統沒有進一步評論」，川普曾表示希望中國能對北韓施壓，不過必要時也將直接介入，他13日在推特上說：「我有信心中國可以妥善處理北韓問題，如果中國無法做到，美國與盟友就會接手處理。」

據了解，美國總統川普不受朝鮮半島的局勢緊張影響，復活節週末前往佛羅里達州西棕梠灘度假，並與兒子在高爾夫球場打小白球放鬆。