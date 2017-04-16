| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 國際

北韓試射失敗 川普聞訊後毫無反應

正在佛州私人別墅度假的美國總統川普已經得知北韓試射飛彈失敗的消息，不過並未做任何表示。（美聯社）

2017-04-16  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊繃，繼昨日盛大閱兵後，今晨北韓再試射飛彈，但卻失敗收場，正在佛州私人別墅度假的美國總統川普已經聞訊，不過並未做任何表示。

根據《美聯社》報導，美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）發表聲明表示，川普及其軍事幕僚，已經得知北韓這起飛彈試射失敗的消息，不過「總統沒有進一步評論」，川普曾表示希望中國能對北韓施壓，不過必要時也將直接介入，他13日在推特上說：「我有信心中國可以妥善處理北韓問題，如果中國無法做到，美國與盟友就會接手處理。」

據了解，美國總統川普不受朝鮮半島的局勢緊張影響，復活節週末前往佛羅里達州西棕梠灘度假，並與兒子在高爾夫球場打小白球放鬆。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 北韓試射 川普 飛彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：北韓試射失敗 川普聞訊後毫無反應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.