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恐怖！捲入旋轉餐廳地板 男童慘被壓扁亡

2017-04-16  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國發生駭人聽聞的兒童喪命意外，在前天（14日）有名5歲男童，在亞特蘭大市中心酒店73樓的旋轉餐廳，不幸被捲入只有4到5英吋寬（約10公分到12公分）的旋轉地板和牆壁夾層，慘被壓扁死亡。

據《CNN》報導，亞特蘭大警察局警長皮卡德（Warren Pickard）指出，男童當時離開父母的餐桌，接著不知道他做了什麼，就卡進旋轉的地板，接著身體就被壓扁。

旋轉地板雖然有安全裝置，在卡住東西時會自動停止，但男童緊急送醫後仍回天乏術。酒店經理在事發後，立即發表聲明向家人表示哀悼。

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  • 美國一名男童在亞特蘭大一間酒店73樓的旋轉餐廳，被捲進牆壁和地板的夾層，慘遭壓扁死亡。（圖擷自《CNN》）

    美國一名男童在亞特蘭大一間酒店73樓的旋轉餐廳，被捲進牆壁和地板的夾層，慘遭壓扁死亡。（圖擷自《CNN》）

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