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裸體貸款視訊處女膜 強國女大生抵押無極限

中國女大生為借錢不惜一切代價，不僅裸體貸款，還視訊「處女膜」。（圖擷自《巴士的報》）

2017-04-16  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來出現「裸體貸款」的怪象越來越嚴重，不少年輕女生因為缺錢花用，為了借到錢不惜代價，甚至自拍裸照或影片當作抵押，還承諾如果還不出錢就讓債主公布這些自拍裸照。而其中最讓人感到訝異的就是「處女裸貸」，有些女生為了能成功借到錢，竟然想出在鏡頭前拍攝處女膜的誇張作法。

據《巴士的報》報導，中國最近有一名少女沒有底線的「裸體貸款」，不但落落大方的自拍裸照，甚至開視訊將鏡頭往下體的「處女膜」拍去。自拍裸照和影片流出後也讓中國網友們群起批評她「不知廉恥」，更有人替她的父母感到難過。

據了解，「裸體貸款」的借款人多為1993年至1997年出生的女大學生，為了物慾享受而出此下策借錢。最扯的是，她們不僅是提供裸照而已，有的人甚至會提供親朋好友的隱私或個資。她們一般能借到的錢從幾百元到幾千元人民幣，擁有出眾的外貌更是能借到上萬元人民幣。

有學者批評「裸體貸款」的亂象，認為少女拿來抵押的不只是私密照片和影片，更是自己的尊嚴。

中國女大生大方秀出自己的證件。（圖擷自《巴士的報》）

有學者批評少女拿來抵押的不只是私密照片和影片，更是自己尊嚴。（圖擷自《巴士的報》）

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