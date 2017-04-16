詭！等紅燈被紅衣女碰一下 男子當場暴斃

2017-04-16 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省南昌市在本月9日發生離奇命案，一名40多歲的中年男子於傍晚時在路口等紅燈，突然倒地不起，目擊民眾見狀趕緊報案，警察到場後發現男子已當場死亡，頭部附近有血跡。而在調閱周遭監視器畫面時，警方赫然看到在事發前有名紅衣女子伸手碰了男子一下，男子隨即倒地死亡。

據《江南都市報》報導，死者當時是倒在南昌市青雲譜區墅溪路上，警方調查時發現附近的商家都不認識死者，而且附近也都沒有發生交通事故，更沒有目擊者看到男子和其他人有互動，因此警方連忙調出監視器以釐清案情。

在監視器畫面中，男子原本與一名紅衣女子站在一起等紅燈，接著紅衣女用手碰了男子，男子隨即蹲下去又有幾次試圖站起，但最後仍然倒地死亡。而女子在案發後便迅續離開現場，警方目前仍在調查紅衣女的身分和男子的死因。