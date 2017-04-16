東京牆壁亂塗鴉 台灣大學生被捕

台灣一名留學生因在日本東京的牆壁上塗鴉，被當地警方依「器物損壞罪」，以現行犯逮捕。（圖擷取自《TBS》）

2017-04-16 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名留學生因在日本東京的牆壁上塗鴉，被當地警方依「器物損壞罪」，以現行犯逮捕。

根據日本《NNN》報導，日本警示廳15日通報，有人在東京涉谷區高架橋下的隧道內噴漆塗鴉，噴塗成「SCU」字樣。警方以現行犯將他逮捕，並從他背包中搜出11罐黃色和銀色噴漆。

據《TBS》報導，被捕的是台灣葉姓大學生，住在東京品川區，目前在日本大學就讀藝術相關科系，據供稱是從1年前對塗鴉感到興趣，並會從網路上找圖案做噴漆塗鴉。