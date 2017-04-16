汽車炸彈攻擊撤離巴士 敘利亞爆炸至少100死

敘國北部大城阿勒坡於當地時間15日發生嚴重爆炸傷亡，一輛汽車炸彈針對撤離居民的巴士發動攻擊，造成現場至少1百人死亡與逾百人受傷。（美聯社）

2017-04-16 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞伊德利卜省城鎮於4日遭到毒氣攻擊，造成至少100人喪命的慘劇，內戰局勢再度惡化。有外媒報導指出，敘國北部大城阿勒坡（Aleppo）於當地時間15日又發生嚴重爆炸傷亡，一輛汽車炸彈針對撤離居民的巴士發動攻擊，造成現場至少1百人死亡與逾百人受傷。

綜合外媒報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，爆炸發生於阿勒坡市郊的拉希丁（Rashidin）巴士轉運站，當時親政府城鎮的什葉派居民準備搭乘巴士前往阿勒頗的政府控制區，但卻在途中被一輛汽車炸彈攻擊，爆炸造成至少100人死亡與超過100人受傷。

敘國政府和反抗軍於14日達成協議，同意讓數個長期被圍困城鎮的民眾撤離，該次爆炸相關的撤離民眾主要來自夫雅（Fuaa）和卡菲亞（Kafraya）2個小鎮，被圍困長達2年多後，有超過5千位鎮民撤離前往阿勒坡、大馬士革等城市。