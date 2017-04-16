全球最年長人瑞 義大利阿嬤117歲辭世

2017-04-16 05:20

〔中央社〕義大利媒體報導，據信是全球最年長人瑞及19世紀最後一位在世者、義大利阿嬤莫拉諾（Emma Morano）今天辭世，享嵩壽117歲。

報導稱，莫拉諾1899年11月29日生於義大利北部韋爾巴尼亞鎮（Verbania）。

美國老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）指出，莫拉諾辭世後，全球最年長人瑞由牙買加人布朗（Violet Brown）接替。布朗生於1900年3月10日。

活了117歲又137天的莫拉諾辭世，意味世界上已無生於1900年以前的存活者。

莫拉諾去年接受法新社專訪時，把長壽歸因於飲食。當時她在自宅受訪表示，「我每天吃兩顆蛋。我也吃餅乾，但我沒吃很多，因為我已沒牙齒了。」

除了有一次接受白內障手術以外，她拒絕被送往醫院。她的視力最後變得非常差，近來大部分時間都花在睡眠上，但直到生命終結，她始終不失幽默感。

去年過117歲生日時，她於吹熄蛋糕上蠟燭前還詢問「我的頭髮好看嗎」。

照顧莫拉諾逾40年的護理師維加拉（Yamile Vergara）說：「她的記憶力最讓我驚嘆，她什麼都不忘記。她的幽默感就是她的良藥。」

全球最長壽紀錄保持者是1997年過世的法國女人瑞卡爾蒙（Jeanne Calment），享壽122歲。莫拉諾在獲驗證的長壽紀錄中，排名最5長壽。