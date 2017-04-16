維也納列車相撞 9人受傷
2017-04-16 03:20
〔中央社〕當局表示，奧地利首都維也納今天下午發生列車在車站相撞事故，造成9人受傷，大多僅受輕傷。
這起事故發生在鄰近首都維也納市中心的邁德靈（Meidling）車站，當時準備駛往奧地利南部維拉克（Villach）的一列銳捷（Railjet）城市間列車，撞上一列空的地區列車。
奧地利新聞社（Austria Press Agency）報導，撞車原因尚不明，這起事故導致車上有30人的銳捷列車部分車廂出軌和傾覆，有9人受傷，最嚴重傷勢是手部骨折。
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