汽車炸彈襲敘圍城撤離車隊 至少100死

2017-04-16 02:36

〔中央社〕自殺汽車炸彈今天攻擊從被圍困的敘利亞政府軍掌控兩城鎮撤離居民的巴士車隊，美聯社引述反抗陣營救難單位表示，至少100人喪生。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，汽車炸彈鎖定載運撤離居民的巴士發動攻擊。根據敘利亞政府和反抗軍達成的協議，巴士自北部城鎮富亞鎮（Fuaa）和卡弗拉亞鎮（Kafraya）載運居民撤離。

汽車炸彈攻擊發生在敘利亞第二大城阿勒坡（Aleppo）西方的拉希丁（Rashidin）轉運點。

敘利亞人權瞭望台組織說，自殺攻擊者駕駛1輛原本該載運救援物資的廂型車，在車隊附近引爆。大部分死者是撤離人員，但也包括好幾名引導巴士車隊的反抗軍。

由於對協議中另兩個城鎮獲准撤離的反抗軍人數爆發爭執，數千名撤離人員一度受困在路途中，但在發生汽車炸彈攻擊後，已恢復撤離程序。

炸彈攻擊發生時，從富亞和卡弗拉亞鎮撤離的數千人，正等待繼續前往政府軍掌控的阿勒坡、濱海省分拉塔基亞（Latakia）或大馬士革。

今天有超過5000人從受圍困逾2年的前述兩城鎮撤離，另有2200人自反抗軍掌控的馬達亞（Madaya）和薩巴達尼（Zabadani）撤離。