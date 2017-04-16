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阿肯色欲加快處決人犯 法官否決

2017-04-16  00:14

〔中央社〕美國聯邦法官今天引述憲法增修條文有關禁止「殘忍與異常刑罰」的規定，否決了阿肯色州在本月10天期間連番處決人犯的計畫。

阿肯色州共和黨籍州長賀勤森（Asa Hutchinson）辯稱，處決作業必須快馬加鞭，因為行刑使用的注射藥物即將過期。

阿州東區聯邦法官貝克（Kristine Baker）今天作出的判決將影響到9名人犯，其中6人預定本月處決，2人獲得暫緩執行處決，1人尚未排定處決日期。

相關受刑人的律師辯稱，由於處決日程加快，使他們沒有足夠時間準備上訴。

阿州檢察長羅勒奇（Leslie Rutledge）的發言人說，阿州計畫對這項聯邦判決提起上訴。這名發言人說：「令人遺憾的是，在人犯多次爭取延後行刑的最近1次行動中，聯邦地方法官決定與這些已定罪的人犯採取相同立場。」

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