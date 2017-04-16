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復活節前夕 巴基斯坦破獲恐攻 查扣炸彈外套

2017-04-16  00:03

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦軍方昨日破獲一起計畫在今（16日）復活節發動攻擊的恐怖組織，擊斃1人並查扣了自殺炸彈外套及原料。

軍方指出他們接獲情資，在拉合爾（Lahore）附近破獲預謀發動自殺攻擊的恐怖份子，擊斃1人並逮捕1名女性，起出自殺炸彈外套及製作炸彈的原料，任務中也有4名軍人受傷。

外媒報導指出，去年的復活節，在拉合爾有超過70人遭到自殺炸彈攻擊喪命，因此今年當局早在數個月前便開始加強防範武裝份子的工作。

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  • 巴基斯坦軍方破獲一起計畫復活節發動攻擊的恐怖組織，擊斃1人並查獲自殺炸彈外套及原料。（翻攝自thenews）

    巴基斯坦軍方破獲一起計畫復活節發動攻擊的恐怖組織，擊斃1人並查獲自殺炸彈外套及原料。（翻攝自thenews）

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