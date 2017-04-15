俄宣稱有「炸彈之父」 威力比炸彈之母強4倍

2017-04-15 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕美軍日前空投實戰使用過的最大型傳統炸彈「炸彈之母」，轟炸極端組織伊斯蘭國（IS）位於阿富汗東部山區的藏身處；俄羅斯軍方則宣稱，持有威力比「炸彈之母」大4倍的「炸彈之父」。

綜合媒體報導，美軍13日對「伊斯蘭國」民兵藏身處的阿富汗東部山區地下設施，空投實戰使用過的最大型傳統炸彈、俗稱「炸彈之母」的GBU-43/B大型空爆炸彈；該款炸彈威力相當於11公噸黃色炸藥（TNT）。

俄羅斯則宣稱持有號稱「炸彈之父」的高功率真空炸彈（ATBIP），該款炸彈威力相當於44噸黃色炸藥，是美軍「炸彈之母」的4倍。不過，俄軍僅曾於2007年試射過「炸彈之父」，至今卻仍未有「炸彈之父」的公開照片，這讓美國國防專家對「炸彈之父」的威力產生質疑。

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