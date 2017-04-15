「閣樓裡的怪物會把你抓走」 虐童祖母判終身監禁

2017-04-15 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州現年51歲的羅賓遜（Geneva Robinson），因2014年犯下多項重度虐童罪，週四（15）被法庭宣判5個終身監禁，他的男友格蘭傑（Joshua Granger）也因協助羅賓遜以及毆打羅賓遜的孫女而被判處30年有期徒刑。

綜合外媒報導，據羅賓遜孫女向調查人員表示，羅賓遜會穿上綠色的女巫長袍，披上黑色長披風，戴上假髮，化身成名為「奈爾達（Nelda）」的女巫，用指甲抓她的脖子，用手，用擀麵棍打往她的臉上打。有時她也會戴上綠色的面具，懲罰她睡在車庫裡的一條褲子上。趁睡覺時剪她頭髮。穿著「奈爾達」的羅賓遜，用一條粉紅色的溜狗皮繩把她吊在車庫的天花板下鞭打她，然後跟她說：「閣樓裡的怪物會下來把你抓走」。

羅賓遜的房子被稱為「恐怖之屋」，警方在她家中發現一頂女巫帽、鍊子和鞭子，據稱用於那些酷刑之上。2014年9月羅賓遜因帶孫女去醫院，整起事件才得以曝光。7歲的女童營養不良，身上有燒傷和灼傷的痕跡，腳踝的傷口化膿，手腕也有遭受束縛的痕跡。

羅賓遜的辯護律師認為量刑太重，羅賓遜有使用思覺失調症與躁鬱症的藥物，而且孩子並沒有死亡。檢察官首席伊斯特（Merydith Easter）認為，考量女童受創的程度以及整起犯罪的駭人性質，必須被終身監禁。法官拿出女童事發後與事發前的照片：說「她殺死了孩子的天真與眼裡閃爍的光芒」。

伊斯特表示，現年9歲的女童過得很好，甚至在法庭上唸女童寫給她祖母羅賓遜的信，信上寫著：「我愛你，我原諒你，你是我曾經有過最好的祖母。」