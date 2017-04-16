炸彈之母轟炸IS 阿富汗民眾：感覺房子都在顫抖
美軍13日用「炸彈之母」轟炸位於阿富汗境內的伊斯蘭國據點，據阿富汗官方指出，該次轟炸釀成94名極端組織的成員死亡。圖為當地遭轟炸後面目全非。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美軍近日用「炸彈之母」轟炸位於阿富汗境內的伊斯蘭國據點，事後據阿富汗官方指出，該次轟炸釀成94人死亡，且未造成平民傷亡。而據住在爆炸地點附近的村民指出，遭轟炸的地區完全淪陷，根本不可能還有人活著，且爆炸聲勢雖然嚇人，但他們還是樂見極端組織的成員遭剷除。
綜合外媒報導，美軍13日晚間對位於南加哈（Nangarhar）省東部亞珍（Achin）地區的「伊斯蘭國」成員藏身的地下設施，投下俗稱「炸彈之母」的「GBU-43/B大型空爆炸彈」，據外媒報導指出，事後阿富汗官方表示，本次轟炸已知造成94名伊斯蘭國成員死亡，而據當地居民表示，轟炸當時本來是在睡覺，在聽到爆炸巨響後大家都跑出家門外查看，從遠處就能看到大片煙霧瀰漫，爆炸火光點燃整個夜空，且當時感覺整個房子都在顫抖。
雖然聲勢嚇人，但亞珍當地居民仍樂見極端組織成員被消滅，甚至聲稱希望美軍繼續用這樣的炸彈趕走伊斯蘭國成員，因為先前曾有平民遭伊斯蘭國成員殺害，甚至還綁架當地的女性，強迫她們嫁給IS武裝份子。
相關影片請見：
.@USFOR_A releases GBU-43 #MOAB strike video against #ISIS-K cave complex, #Nangarhar, #Afghanistan #DefeatDaeshhttps://t.co/MuhU7JXuNn pic.twitter.com/qBqptpuzbE— U.S. Central Command （@CENTCOM） April 14, 2017
美軍於13日晚間轟炸位於阿富汗南加哈省東部亞珍地區的「伊斯蘭國」成員藏身的地下設施，造成近百名伊斯蘭國成員死亡。圖為當地民眾在事後經過該處。（歐新社）
圖為阿富汗南加哈省亞珍地區遭美軍轟炸的山區。（歐新社）
事後阿富汗的士兵也前往遭轟炸的區域查看。（歐新社）
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