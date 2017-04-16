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脫北者趁太陽節 向邊境投遞「弒兄犯」肖像嗆金正恩

脫北者在北韓太陽節清晨，朝平壤投遞金正男遇刺身亡傳單，大嗆金正恩弒兄。（圖擷自韓聯社）

2017-04-16  00:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓15日在首都平壤金日成廣場盛大舉行「太陽節」，同時舉行閱兵大典，並展示疑似新型洲際彈道飛彈等軍武，然而由脫北者朴相鶴擔任負責人的「自由北韓戰士」組織，在昨日清晨5點左右，用氣球向北韓邊境發放傳單抨擊金正恩弒兄，並掛上寫著「謀殺者」的金正恩肖像。

據《韓聯社》報導，脫北者朴相鶴擔任負責人的「自由北韓戰士」組織在昨日清晨，於首爾南方金浦放出氣球，將2000張1元紙幣、1000個USB、1000張DVD和500本小冊子綁在上頭，同時高掛金正恩與已逝兄長金正男肖像，大力抨擊金正恩是個冷血的獨裁弒兄犯，並抨擊金正恩頻用核彈、導彈造成國際威脅。

但北韓政府也採用同樣手法，有南韓民眾昨日清晨於京畿道和江原道地區，拾獲從北韓飄過來慶祝金日成冥誕105週年的文宣。

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