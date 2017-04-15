聯航風波未完... 濺血亞裔醫生行李沒送下機
2017-04-15 21:27
聯航事件風波未平，現又傳出聯航竟沒將杜成德的行李送下機。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕日前美國聯合航空（United Airlines）發生亞裔醫生杜成德（David,Thanh Duc Dao，譯音）遭暴力強行拖下機事件，引發眾怒，現又傳出聯航竟沒將杜成德的行李送下機，而是一路載到目的地肯塔基州路易斯，讓他很不滿。
據《每日郵報》報導，9日聯航一架班機預定從芝加哥飛往肯州路易斯，因機位超賣，要求亞裔醫生杜成德下機，把機位讓給機組員，強行施暴將其硬拖下機，畫面過程怵目驚心，現又爆出聯航未將杜成德及妻子的行李即時送下機給他們，卻一路載到路易斯，讓夫婦倆身上什麼都沒有。
律師狄米崔歐（Thomas Demetrio）告訴《芝加哥太陽報》，聯合航空非常不禮貌，在杜成德醫生遭拖下機送醫救治後，並沒將夫婦倆的行李也一併送下機，反將行李送到肯塔基路易斯，他們的執業辦公室所在地。狄米崔歐表示，杜成德夫婦對聯航的離譜行徑感到非常不滿。
行李在幾經波折後，最後才送回杜成德家中。
而在事件中遭暴力對待，導致腦震盪、折斷2顆門牙的杜成德醫生，目前人已出院，並打算對聯航提出告訴。
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