快生了！長頸鹿變網紅 80萬人看牠直播生Baby

母長頸鹿艾波終於生產，紅圈處為已露出艾波體外的小長頸鹿。（圖擷取自Animal Adventure Park Giraffe Cam）

2017-04-15 20:38

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾遭激進動物權人士檢舉網路直播影片內容淫穢的美國紐約州哈普斯維爾「動物冒險公園」（The Animal Adventure Park）的母長頸鹿艾波（April），已於台灣時間15日晚間近10時順利產下小長頸鹿，當時有超過123萬人在線上觀看。

直播影片畫面顯示，艾波俯身舔著躺在籠舍地上的小長頸鹿；稍早，生產中的艾波不斷在籠舍內來回走動，不時回頭舔舐已露出體外的小長頸鹿的腿。

該動物園自今年2月就在艾波的籠舍內架設鏡頭，以便補捉艾波生產的過程，吸引不少愛好動物人士上網觀看，卻也觸怒部分動物權益激進人士，向YouTube舉報該影片含有色情或裸露內容，導致直播影片一度下架，但稍後已重新上架。

艾波生產直播影片一度曾有超過2千萬人次點閱，影片下架風波更進一步點燃民眾的熱情，甚至因太過關心艾波而批評園方，像是抱怨為何不讓艾波放風或與老公見面，逼得動物園工作人員不得不自拍影片說明兼教育民眾。

艾波生產直播

母長頸鹿艾波（April），於台灣時間15日晚間近10時順利產下小長頸鹿。（圖擷取自Animal Adventure Park Giraffe Cam）

艾波生產直播影片一度曾有超過2千萬人次點閱。（圖擷取自Animal Adventure Park Giraffe Cam）

等了2個月，艾波終於生下小長頸鹿。（圖擷取自Animal Adventure Park Giraffe Cam）

艾波俯身舔著躺在籠舍地上的小長頸鹿。（圖擷取自Animal Adventure Park Giraffe Cam）

艾波俯身舔著躺在籠舍地上的小長頸鹿。（圖擷取自Animal Adventure Park Giraffe Cam）