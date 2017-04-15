炸彈之母轟炸阿富汗IS 五角大廈：不須請示川普

美軍昨日對阿富汗境內的伊斯蘭國據點投下「炸彈之母」，據傳消滅近百名IS戰士。（資料照，法新社）

2017-04-15 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕繼日前對敘國發射59枚戰斧飛彈，美軍昨日對阿富汗境內的伊斯蘭國據點投下「炸彈之母」，據傳消滅近百名IS戰士，五角大廈今對此表示，此舉並不須經總統川普同意，他們也並未請示川普。

美軍近日動作頻頻，駐阿富汗美軍司令尼柯森（John Nicholson）昨更下令用「炸彈之母」攻擊接近巴基斯坦邊界處的伊斯蘭國（IS）據點，引發各界關注，但據《美聯社》報導指出，其實早在川普就職前，尼柯森就已經能自主使用這種炸彈。

相關報導指出，號稱「炸彈之母」的最大型傳統炸彈GBU-43/B長30英尺（約9公尺）、重2萬1600磅（約9800公斤），但因並非核子武器，所以不需經過美國總統批准就能直接動用，且以軍事標準來說，昨日的攻擊目標其實是比較一般的。有匿名官員更指出，尼柯森此舉也是想表明，他想消滅這個對軍事構成威脅的組織。