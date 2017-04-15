直擊！黑馬暴踩鱷魚頭 遊客嚇到發抖

美國佛羅里達州日前有頭黑馬突然暴踩1尾短吻鱷，驚險過程全被遊客直擊並拍了下來。（圖擷取自YouTube）

2017-04-15 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州日前有頭黑馬突然暴踩1尾短吻鱷，短吻鱷在頭部差點被踩到時，咬了黑馬1口，驚險過程全被遊客直擊並拍了下來，有遊客表示「天呀！我嚇到整個身體都在抖」。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州有處州立公園日前發生野馬襲擊短吻鱷的事件，遊客拍攝的影片中，只見1頭黑色野馬忽然襲擊1尾趴在草地上的短吻鱷，短吻鱷被野馬嚇到後，迅速爬往別處，但黑馬持續暴踩短吻鱷，一度差點踩中鱷魚頭部時，還被咬了1口。

黑馬對戰短吻鱷的驚險過程，全被遊客直擊並拍了下來，有遊客表示「天呀！我嚇到整個身體都在抖」，而該影片12日上傳網路後立刻引發熱議，網友紛紛留言表示「好險沒有人蠢到去安慰鱷魚」、「馬兒是在保護自己的家人」、「馬的腳差點被咬碎」。

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黑馬忽然襲擊1尾趴在草地上的短吻鱷，短吻鱷被野馬嚇到後，迅速爬往別處，但黑馬持續暴踩短吻鱷。（圖擷取自YouTube）