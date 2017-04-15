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紐約車站誤傳槍擊案 民眾恐慌奔逃16人輕傷

美國紐約賓州車站當地時間14日一名男子遭員警以電擊槍制伏，卻被民眾誤傳為槍擊事件，造成大批民眾恐慌踩踏。（美聯社）

2017-04-15  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約賓州車站當地時間14日一名男子遭員警以電擊槍制伏，卻被民眾誤傳為槍擊事件，造成大批民眾恐慌踩踏，16人受到輕傷。

綜合媒體報導，事發前因為一班列車拋錨誤點，大約有1200多人被困在尖峰時刻的賓州車站。警方在車站內為了制伏一名情緒失控的男子，發射了電擊槍，聲響被誤傳為槍響，大批民眾陷入恐慌，紛紛丟下行李往出口逃跑。

有受訪民眾表示，聽到類似槍聲的聲音，群眾開始竄逃；也有人表示根本不知道發生什麼事，但是現場許多人尖叫、狂奔，自己也受到驚嚇。

警方指出，事發後曾接獲數十起賓州車站發生槍擊的通報，查證後趕緊透過媒體澄清「並沒有發生槍擊案件」，並協助照護約16名傷者；紐約市長白思豪也透過推特說明這次事件是誤傳。

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