剝削?雙贏? 英國「性愛抵房租」惹議

英國媒體《BBC》調查發現，年輕的弱勢族群正透過網站上的「性愛抵房租」的廣告，藉著提供房東性行為去換取住宿。（圖擷取自Craigslist）

2017-04-15 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體《BBC》調查發現，年輕的弱勢族群正透過網站上「性愛抵房租（sex-for-rent）」的合法廣告，藉著提供房東性行為去換取住宿。有房東認為這是種各取所需的雙贏。但慈善機構指出，這是種剝削。

根據《BBC》報導，分類廣告網站例如Craigslist一天大約會有上百則類似的廣告。這些招租廣告有一個共同的內容，那就是免租金提供住宿，但前提是必須與房東發生性行為。一位倫敦房東徵求「頑皮的女孩」，有房東說：「我每週想要發生一次性行為，這樣我就開心了。」，又或是「你同意一個星期幾次像情侶那樣到我的房間裡。但平常我們就只是一起住在公寓裡的同居人。這就是你要付的帳單，免租金。」一位匿名的房東告訴BBC，這樣不過是各取所需的雙贏，他前一任房客租了一個半月。該房東正貼出廣告尋找下一位房客。

婦女慈善組織Brighton Oasis Project的梅爾 波特（Mel Potter）表示，「這可能會把人推入火坑，使他們面臨暴力和虐待的威脅。」

反奴隸慈善組織Unseen的安德魯 瓦利斯認為，「法律會認為那些房客是自願的，但問題是，當處在脆弱的狀態下，你很快就會喪失選擇的概念。」一名逃家的學生表示，她唯一能選擇的是性交易，「跟房東發生性行為是為了生存。」

對無家可歸者伸出援手的慈善中心Paul Noblet，建議站方自發性的提供權限，以便他們可以監控和刪除這些廣告。薩塞克斯郡警方已經呼籲認為自認是受害者的人，出面提供相關訊息。