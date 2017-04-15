紙老虎？ 北韓閱兵秀飛彈 專家質疑尺寸太大了...
北韓今（15）日在「太陽節」閱兵式上展示包括洲際飛彈在內的多款飛彈，遭西方軍事專家打臉，表示飛彈的「尺寸過大」，作秀成分可能高於實際的威脅。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（15）日在「太陽節」閱兵式上展示包括洲際飛彈在內的多款飛彈，南韓媒體直指北韓公開了疑似新型洲際彈道飛彈的武器，但西方軍事專家提出質疑，表示飛彈的「尺寸過大」，作秀成分可能高於實際的威脅。
綜合媒體報導，北韓今日在其建國者金日成105歲冥誕的閱兵式上大秀多款飛彈；《韓聯社》報導，北韓藉此公開了新武器，南韓軍事專家推測該武器疑似為新型洲際彈道飛彈，射程可能比北韓現有的「KN-08」飛彈（射程推測6000公里）和「KN-14」飛彈（射程推測10000公里）還長。
然而，西方軍事專家卻對北韓的飛彈能力提出質疑；《CNN》報導，施慕克科技（Schmucker Technologie）的武器專家希勒（Markus Schiller）指出，沒有任何國家會在遊行隊伍中展示真的飛彈，「飛彈可能直接在尊敬的領導旁邊爆炸」，希勒認為，無論北韓展示了什麼東西，多半都是在欺敵。
希勒並指出，北韓閱兵時展示的飛彈，外表尺寸顯然太大，他舉2012與2015年已展出過的「KN-08」飛彈為例，「它們看起來非常不同，如果是個已完成、改良中的飛彈設計，不可能發生這種事，飛彈的外表不會差那麼多」，希勒並暗示這些飛彈設計可能是北韓政府用錢買來的，藉此誇大北韓武器計畫的能力。
美國加州軍事研究中心的研究員哈珊（Melissa Hanham）則認為，北韓展示飛彈的舉動可以視為對美國的警告，「這顯然是北韓應對美國航艦打擊群，向美國展示軍力的作為」，哈珊並提醒，北韓已擁有更具機動性和隱匿性的飛彈發射器，不可不慎防。
西方軍事專家希勒今（15）日指出，沒有任何國家會在遊行隊伍中展示真的飛彈，無論北韓展示了什麼東西，多半都是在欺敵。（法新社）
北韓今（15）日歡慶建國者金日成的105歲冥誕，舉行相當盛大的閱兵式。（美聯社）
北韓今（15）日歡慶「太陽節」。（美聯社）
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標題：紙老虎？ 北韓閱兵秀飛彈 專家質疑尺寸太大了...
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