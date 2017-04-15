| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
汐止鋼鐵公司氮氣儲槽外洩 消防員警戒中 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 國際

紙老虎？ 北韓閱兵秀飛彈 專家質疑尺寸太大了...

北韓今（15）日在「太陽節」閱兵式上展示包括洲際飛彈在內的多款飛彈，遭西方軍事專家打臉，表示飛彈的「尺寸過大」，作秀成分可能高於實際的威脅。（路透）

2017-04-15  19:47

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（15）日在「太陽節」閱兵式上展示包括洲際飛彈在內的多款飛彈，南韓媒體直指北韓公開了疑似新型洲際彈道飛彈的武器，但西方軍事專家提出質疑，表示飛彈的「尺寸過大」，作秀成分可能高於實際的威脅。

綜合媒體報導，北韓今日在其建國者金日成105歲冥誕的閱兵式上大秀多款飛彈；《韓聯社》報導，北韓藉此公開了新武器，南韓軍事專家推測該武器疑似為新型洲際彈道飛彈，射程可能比北韓現有的「KN-08」飛彈（射程推測6000公里）和「KN-14」飛彈（射程推測10000公里）還長。

然而，西方軍事專家卻對北韓的飛彈能力提出質疑；《CNN》報導，施慕克科技（Schmucker Technologie）的武器專家希勒（Markus Schiller）指出，沒有任何國家會在遊行隊伍中展示真的飛彈，「飛彈可能直接在尊敬的領導旁邊爆炸」，希勒認為，無論北韓展示了什麼東西，多半都是在欺敵。

希勒並指出，北韓閱兵時展示的飛彈，外表尺寸顯然太大，他舉2012與2015年已展出過的「KN-08」飛彈為例，「它們看起來非常不同，如果是個已完成、改良中的飛彈設計，不可能發生這種事，飛彈的外表不會差那麼多」，希勒並暗示這些飛彈設計可能是北韓政府用錢買來的，藉此誇大北韓武器計畫的能力。

美國加州軍事研究中心的研究員哈珊（Melissa Hanham）則認為，北韓展示飛彈的舉動可以視為對美國的警告，「這顯然是北韓應對美國航艦打擊群，向美國展示軍力的作為」，哈珊並提醒，北韓已擁有更具機動性和隱匿性的飛彈發射器，不可不慎防。

西方軍事專家希勒今（15）日指出，沒有任何國家會在遊行隊伍中展示真的飛彈，無論北韓展示了什麼東西，多半都是在欺敵。（法新社）

北韓今（15）日歡慶建國者金日成的105歲冥誕，舉行相當盛大的閱兵式。（美聯社）

北韓今（15）日歡慶「太陽節」。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 太陽節 美國 閱兵 飛彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：紙老虎？ 北韓閱兵秀飛彈 專家質疑尺寸太大了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.