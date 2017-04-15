智利、阿根廷邊境地區 規模6.2強震

台灣時間下午4點多，智利、阿根廷邊境發生規模6.2強震。（USGS）

2017-04-15 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕南美驚傳強震！台灣時間今（15日）下午4點19分，在智利、阿根廷邊境發生規模6.2強震。

美國地質調查所（USGS）觀測顯示，該起地震震央在智利北部卡拉馬（Calama）東南方144公里處，鄰近阿根廷，規模達6.2，震源深度188公里，根據《路透社》報導，目前尚未傳出災情。