| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 國際

智利、阿根廷邊境地區 規模6.2強震

台灣時間下午4點多，智利、阿根廷邊境發生規模6.2強震。（USGS）

2017-04-15  17:23

〔即時新聞／綜合報導〕南美驚傳強震！台灣時間今（15日）下午4點19分，在智利、阿根廷邊境發生規模6.2強震。

美國地質調查所（USGS）觀測顯示，該起地震震央在智利北部卡拉馬（Calama）東南方144公里處，鄰近阿根廷，規模達6.2，震源深度188公里，根據《路透社》報導，目前尚未傳出災情。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：智利、阿根廷邊境地區 規模6.2強震


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.