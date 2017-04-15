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澳洲男火車內失控 大罵亞裔乘客：中國人渣！

2017-04-15  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子在墨爾本South Morang線的列車時，突然對著車上兩名亞裔乘客大聲咆哮，飆嗆對方是「中國人渣」（Chinese Scum），還叫車上其他乘客不要幫「外國人」，澳洲男失控的行為全被一旁民眾錄下，該男子被指責涉及嚴重的種族歧視。

據《每日郵報》報導，墨爾本South Morang線的列車上，一名澳洲男子開始飆罵車廂亞裔乘客，還稱對方是「婊子」與「中國人渣」，其他乘客一開始先被他的行為嚇到，隨後出言制止，沒想到對方卻回：「又不是我先找麻煩的，是他們先罵我！」，並要求車上的澳洲乘客不要幫「外人」說話。

爆氣澳洲男的同行友人雖也一直試圖制止，但該男子情緒還是很失控，即便下車後，還是對著車廂內大聲咆哮歧視性字眼，針對男子指控是亞裔人士對他不禮貌在先，車上一位名為梅根（Megan）的女乘客指稱，整起事件根本超莫名其妙，當時車上根本沒有人對他有任何惡意，是該名男子自己沒事找事。

墨爾本鐵路局在接獲通知後，已協同維多利亞警局聯合調查整起事件。

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  • 澳洲一名男子（紅圈標註者）在火車上無顧飆罵亞裔乘客，因涉及種族歧視且使用人身攻擊字眼，當地警方已介入調查。（圖擷自DailyMail）

    澳洲一名男子（紅圈標註者）在火車上無顧飆罵亞裔乘客，因涉及種族歧視且使用人身攻擊字眼，當地警方已介入調查。（圖擷自DailyMail）

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相關關鍵字： 墨爾本 外國人 澳洲 種族歧視
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