鄭州挖出春秋戰國古墓 疑有戰俘活埋致死...

考古人員表示，從墓葬形制看來，很有可能是春秋戰國時期留下來的。（圖擷取自《網易》）

2017-04-15 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鄭州市常莊村，昨進行拆遷工程時，驚見一片春秋戰國時期的古墓群，裡頭埋的10多具屍骨，姿勢多呈掙扎樣，考古人員認為，他們很有可能是戰後遭活埋的戰俘。

綜合媒體報導，常莊村是城區內的老舊村落，正在進行拆遷工程。14日施工人員在進行拆除、挖掘時，竟在底下發現這座古墓，目前現場已拉起封鎖線，防止閒雜人等進入。

報導指出，至今已開挖13處墓坑，另外2處仍在挖掘中，考古人員表示，從墓葬形制看來，很有可能是春秋戰國時期留下來的，且坑內一共埋有10多具骨骸，其中有些張大嘴、雙手雙腿呈掙扎樣，並無棺槨隨葬，他們應為當時戰爭後遭活埋的俘虜；至於陪葬品的部分，至今僅有少量瓦罐出土，不過，具體情況仍有待進一步檢驗，現在下定論還太早。