不只36人 「炸彈之母」消滅至少92名IS戰士
2017-04-15 14:54
〔即時新聞／綜合報導〕美國對阿富汗境內的伊斯蘭國據點投下「炸彈之母」，成功消滅36名IS戰士。但今日最新的消息指出，死亡人數不只36，而是至少有92名IS戰士陣亡。
美軍昨日對阿富汗由伊斯蘭國（IS）掌控的隧道設施，投下威力僅次於核武的大型空爆炸彈。阿富汗軍方原先表示，此次的攻擊造成36名IS戰士喪生，並摧毀一處IS先前用來轟炸其它地區的基地，且沒有波及任何平民。
根據《法新社》報導，阿富汗官方今日發布最新消息，死亡的IS戰士不只36名，而是最少有92人以上。IS則是在昨日透過旗下阿瑪克通訊社（Amaq）發表聲明，強調這次的攻擊沒有造成人員傷亡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 朝鮮半島若開戰 外媒點出中國最害怕的事...
- 已準備好開戰！ 北韓2號人物：將以核武反擊美國
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 陸俄外長聯繫 討論敘利亞和朝鮮半島情勢
- 北韓盛大閱兵 潛射飛彈與新型洲際飛彈首度曝光
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》21歲獅投這球太犀利 打者嚇到「噴裝」（影音）
- 用這招搭高鐵北高只花55元 她付出慘痛代價！
- 田中將大對戰紅雀 今日賽事預告與轉播
- 安以軒親自設計婚紗 透露婚禮地點
- MLB》奎托成巨人贏球保證 開季3連勝暫居勝投王
- 自由廣場》司法官要多元到什麼程度？
- 薛化元：雷震批蔣被捕 曾倡建立中華台灣民主國
- （影音）隋棠老公餵食Max竟先含 兩派網友開戰
- 自由廣場》蘭嶼需要另一個轉型正義
- MLB》投到情緒失控 陳偉殷回應了（影音）
- 美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
- 殷仔第2短先發 6個符碼
- 在野黨要求川普 對中硬起來
- 大學生捲車底 熱血醫護院外助搶救
- 湧蓮寺註生娘娘文化節 明送金鏟子
- 04/15 各報重點新聞一覽
- 聯結車國1南下中壢路段車禍 1人受傷
- 福山肯定太陽花 國家認同運動
- 馬英九出庭這張照片 劉宏恩質疑特權！
- 神復合！ 嘎嘎被爆與花褲妹同居...
- 中職》「仆街」後演飛撲美技 張志豪：有點糗（影音）
- F16交機20年了
- 雪隧取締龜速車 國道警：離峰時段車速別太慢
- 胡瓜信義區豪宅房價硬挺 低樓層每坪仍要百萬
- 桃園農博22日迎賓 拚200萬參觀人次
- 自由廣場》少子化 辦公事？
- 水泥包圍百年苦楝樹根 網友發動搶救
- 我有機農產品銷歐盟 露曙光
- 朝鮮半島陷核危機 傳我軍方：「戰爭可能性極低」
- 外交做不出東西 柯P：何不蓋大一點的清真寺?
- 發展條件不佳 氣象專家：熱帶低壓成颱機率低
- 謝祖武自爆潔癖成性 洗完澡只想待在床上
- 達比修「滑」麗首勝 第29場飆上10K
- 【感覺紀事簿】城市女子嫁入小漁村
- 南科傳跳電 影響園區半天產能
- 新聞幕後》國台辦不希望擦槍走火
- 5月起汽車路考 小動作失誤沒上車先出局
- 控中油破壞珍貴藻礁 環團向小英請願劃設保護區
- 女星比基尼抖波 立刻一片潮紅
- 戰前大補帖 林宥嘉愛妻勝月薪嬌妻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不只36人 「炸彈之母」消滅至少92名IS戰士
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分