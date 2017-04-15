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不只36人 「炸彈之母」消滅至少92名IS戰士

2017-04-15  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國對阿富汗境內的伊斯蘭國據點投下「炸彈之母」，成功消滅36名IS戰士。但今日最新的消息指出，死亡人數不只36，而是至少有92名IS戰士陣亡。

美軍昨日對阿富汗由伊斯蘭國（IS）掌控的隧道設施，投下威力僅次於核武的大型空爆炸彈。阿富汗軍方原先表示，此次的攻擊造成36名IS戰士喪生，並摧毀一處IS先前用來轟炸其它地區的基地，且沒有波及任何平民。

根據《法新社》報導，阿富汗官方今日發布最新消息，死亡的IS戰士不只36名，而是最少有92人以上。IS則是在昨日透過旗下阿瑪克通訊社（Amaq）發表聲明，強調這次的攻擊沒有造成人員傷亡。

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  • 阿富汗官府表示，「炸彈之母」造成至少92名IS戰士陣亡。圖為美軍公布的爆炸瞬間畫面（路透）

    阿富汗官府表示，「炸彈之母」造成至少92名IS戰士陣亡。圖為美軍公布的爆炸瞬間畫面（路透）

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