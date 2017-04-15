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北韓小心了！美國F-16成功裝載「B61」核彈

美國成功讓F-16戰機裝載「B61-12」核彈。（路透）

2017-04-15  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕繼日前對敘國發射59枚戰斧飛彈，以及在昨日使用「炸彈之母」轟炸伊斯蘭國（IS）據點後，美國更進一步完成武器升級計畫，成功讓戰機搭載「B61-12」核彈。

美國核子安全局（NNSA）新聞稿指出，NNSA與美國空軍合作，在當地時間14日，首次成功讓F-16戰機搭載「B61-12」核彈完成飛行。

此次的試驗在內華達州的奈利斯空軍基地進行，除了進行搭載核彈的測試外，也同時對非核武器的運作與運送武器的能力進行評估。

「B61-12」為「B61戰術核子彈」的改良版本，將取代美國核武武器庫中的4枚「B61」，首枚「B61-12」預計在2020年生產。

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