剩2隻… 黃石公園珍貴白狼傷重 無奈安樂死

這頭白狼是公園內3隻著名白狼之一。（圖取自黃石公園臉書）

2017-04-15 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國黃石公園有3隻珍貴的白狼，是最受遊客歡迎的動物明星之一，但近日有登山客發現其中一隻雌狼身受重傷，園方只好將其安樂死。

《East Idaho News》報導，當地時間4月11日，登山客在公園發現一隻嚴重受傷的白狼，國家公園服務處處長懷特（P.J. White）表示，由於這隻狼受傷嚴重無法醫治，無奈之下只能將牠安樂死，死因仍在調查中。

報導指出，這頭12歲的白狼是公園內3隻著名白狼之一，年紀是公園內狼平均壽命的兩倍，也是最受遊客歡迎的動物明星之一。