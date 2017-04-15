北韓盛大閱兵 潛射飛彈與新型洲際飛彈首度曝光

北韓在閱兵典禮上大量曝光戰略飛彈，反映出北韓政權不屈服於美軍壓力的強硬姿態。（法新社）

2017-04-15 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天（15日）是北韓一年一度重大節日「太陽節」，同時也是北韓前領導人金日成105歲冥誕，北韓領導人金正恩穿著黑色條紋西裝現身閱兵，近年來北韓積極發展的潛射彈道飛彈，也首度在閱兵儀式上曝光。

根據《路透》報導，今是北韓一年一度的「太陽節」，按北韓政權傳統，在金日成廣場舉行大規模閱兵，領導人金正恩特別穿著黑色條紋西裝外套，搭配白色襯衫，在台下群眾的歡呼聲中出席閱兵典禮，過程中不斷拍手並揮手致意。

南韓軍方研判，本次閱兵將為北韓史上規模最大的一次，以對外展示軍事實力。

這次閱兵典禮上也首度曝光可攜核彈頭的「北極星」（Pukguksong）潛射彈道飛彈（SLBMs），其在閱兵行列中供台上的金正恩檢視，北韓近年來積極發展潛射彈道飛彈，由於潛射彈道飛彈可作為隱蔽的核攻擊力量，給予敵方毀滅性的打擊，對國際威脅極高。

此外，據《韓聯社》報導，閱兵典禮上也出現疑似新型洲際彈道導彈的蹤影。南韓軍方推測，該武器可能是北韓新型洲際彈道飛彈，射程可能比北韓現有的「KN-08」（射程推測6000公里）和「KN-14」（射程推測10000公里）還長；北韓在閱兵典禮上大量曝光戰略飛彈武器，可視為北韓政權對於美軍進逼的強硬表態。