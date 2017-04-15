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北韓太陽節閱兵 金正恩一身勁裝登場

金正恩穿著黑色西裝出席太陽節閱兵儀式。（法新社）

2017-04-15  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕今日為北韓一年一度重大節日「太陽節」，旨在紀念前領導人金日成105週年誕辰。北韓領導人金正恩則穿著黑色條紋西裝，在台灣時間9點20分左右現身閱兵。

有別於以往習慣穿著中山裝出席各大場合，金正恩今日特別穿著黑色條紋西裝外套，搭配白色襯衫，在上午抵達會場並走上主席台進行閱兵，過程中不斷拍手並揮手致意，藉由龐大的軍隊對外展示軍事實力。

雖然北韓國內歌舞昇平，但朝鮮半島的緊張局勢卻絲毫未減，外界皆預測金正恩將在今日進行第六次核武測試，也由於美國航母戰鬥群開拔自朝鮮半島周邊，北韓也屢屢放話，強調不會坐以待斃。

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  • 金正恩穿著黑色西裝出席太陽節閱兵儀式。（美聯社）

    金正恩穿著黑色西裝出席太陽節閱兵儀式。（美聯社）

  • 金正恩穿著黑色西裝出席太陽節閱兵儀式。（法新社）

    金正恩穿著黑色西裝出席太陽節閱兵儀式。（法新社）

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2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
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