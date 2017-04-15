| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

曾獲無數勳章 美特戰高官被爆兼差AV男優...

施密特和妻子潔德（左）一起拍攝AV。（圖擷取自每日郵報）

2017-04-15  10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍「海豹」（SEAL）特戰部隊的高級軍官施密特（Joseph John Schmidt III）被爆兼差當AV男優長達7年的時間，他共拍了29部片子，施密特的妻子潔德（Jewels Jade）坦承丈夫確實有拍片，而且丈夫的同事都知道。

英國《每日郵報》報導，施密特是高級軍官，獲得無數勳章，他也替軍方拍很多宣傳影片，最近他被爆當AV男優拍了7年的片子。原來施密特的妻子潔德在婚前是名AV女優，在結婚後就息影，後來他們因投資失敗，負債高達200萬美元，潔德又重回AV界。

潔德說，當時老公想幫忙分攤製作費的開銷，所以乾脆也一起拍A片，當她的搭擋，老公一做也做了7年，如今海軍當局正在調查施密特，施密特退休金和軍階可能受影響。

潔德替老公抱屈，認為施密特並沒有隱瞞當男優這件事，老公很多同事都知道這件事情，她很不捨老公可能被處罰。

廣告
  • 施密特也替軍方拍很多宣傳影片。（圖擷取自每日郵報）

    施密特也替軍方拍很多宣傳影片。（圖擷取自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AV女優 AV男優 A片 成人片
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：曾獲無數勳章 美特戰高官被爆兼差AV男優...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.