曾獲無數勳章 美特戰高官被爆兼差AV男優...

施密特和妻子潔德（左）一起拍攝AV。（圖擷取自每日郵報）

2017-04-15 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍「海豹」（SEAL）特戰部隊的高級軍官施密特（Joseph John Schmidt III）被爆兼差當AV男優長達7年的時間，他共拍了29部片子，施密特的妻子潔德（Jewels Jade）坦承丈夫確實有拍片，而且丈夫的同事都知道。

英國《每日郵報》報導，施密特是高級軍官，獲得無數勳章，他也替軍方拍很多宣傳影片，最近他被爆當AV男優拍了7年的片子。原來施密特的妻子潔德在婚前是名AV女優，在結婚後就息影，後來他們因投資失敗，負債高達200萬美元，潔德又重回AV界。

潔德說，當時老公想幫忙分攤製作費的開銷，所以乾脆也一起拍A片，當她的搭擋，老公一做也做了7年，如今海軍當局正在調查施密特，施密特退休金和軍階可能受影響。

潔德替老公抱屈，認為施密特並沒有隱瞞當男優這件事，老公很多同事都知道這件事情，她很不捨老公可能被處罰。