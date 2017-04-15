廟街、大排檔、歌座 港人想帶柯P去這裡

2017-04-15 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前一席「香港很無聊啊，一個小島有什麼好看的？」發言引起熱議。香港一旅行社創辦人陳智遠（Paul）說，願意為柯量身打造行程。

《蘋果日報》報導，香港食物及衛生局前政治助理、現為「Walk In Hong Kong 活現香港」旅行社創辦人之一的陳智遠表示，香港除了太平山、商場，還有許多令人驚喜的地方。陳智遠力推「夜遊油麻地」，有廟街、大排檔、熟食檔、歌座及戲院，相當受歡迎。

報導指出，陳智遠說，雖然柯的說法只是口水戰，但他也虛心領教，並反問自己是否將香港精彩的一面向外推廣，是否盡力認識自己的城市。

《中央社》報導，柯文哲除了香港之外，還批評新加坡是「住在籠子的金絲雀」，對此新加坡人倒是沒有太大反應、一笑置之，還成了計程車司機與台灣旅客閒聊的話題。