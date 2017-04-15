北韓軍隊集結平壤 金正恩對外展現武力
2017-04-15 09:51
北韓軍隊今天集結平壤，對外展示武力。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕今天是北韓已故領導人金日成的105歲冥誕，北韓稱之為「太陽節」，外傳北韓今天可能進行核武試爆或飛彈試射，美國也對此嗆聲要北韓別輕舉妄動，朝鮮半島緊張情勢升高，北韓軍隊今天集結平壤，對外展示武力。
《法新社》報導，平壤遊行活動登場前，北韓軍隊出場集結排列，聲勢相當浩大，北韓似乎有意向華府、首爾、東京與其他首都展現北韓所具的軍事力量。
布魯金斯研究院研究員雷維爾（Evans Revere）指出，北韓想向美國發出強硬的訊息，藉此回應川普最近的言論和美國所採取的軍事行動。雷維爾認為，遊行是一種高度可見，又可以展現軍事力量的做法。
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