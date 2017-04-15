已準備好開戰！ 北韓2號人物：將以核武反擊美國

勞動黨中央政治局常委崔龍海。（圖取自網路）

2017-04-15 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國和北韓情勢非常緊張，雙方都揚言已做好開戰的準備，美軍已派遣艦隊在北韓附近待命，勞動黨中央政治局常委崔龍海今天在閱兵典禮上致詞強調，北韓已準備好全面開戰，如果受到攻擊，絕對會以核武反擊!

今天是北韓已故領導人金日成的105歲冥誕，北韓稱之為「太陽節」，外傳北韓今天可能進行核武試爆或飛彈試射，美國則警告北韓別輕舉妄動，北韓軍隊今天集結平壤，對外展示武力。

典禮開始時金正恩沒有親自發言，而是由地位僅次於金正恩的第二號人物、勞動黨中央政治局常委崔龍海發言，他指出，朝鮮擁有氫彈，火箭發射已經有一定水平，並指「敵人」對朝鮮進行各種挑釁，但朝鮮軍隊的戰鬥力可以戰勝一切。

崔龍海強調，朝鮮並不怕戰爭，也會以自己的方式應對美國，如果美國發動攻擊，朝鮮將會反擊，「我們已經準備好回應全面開戰，若遭受攻擊，我們將以自己的方式反擊、用核力量來應對美國挑戰。」