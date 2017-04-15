朝鮮半島若開戰 外媒點出中國最害怕的事...

朝鮮半島若爆發戰爭，中國邊境恐崩潰。（路透）

2017-04-15 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島緊張情勢加劇，也讓緊鄰北韓的中國備感壓力，因為若真的發生戰爭，中韓邊境可能面臨崩潰危機。中國外交部長王毅表示，戰爭隨時都有可能爆發，「如果發生戰爭，不會有任何贏家。」

根據《BBC》報導，由於對北韓發展核武的耐性已瀕臨極限，美國近日出動航母戰鬥群集結至朝鮮半島周邊，大規模衝突可能一觸即發。雖然中國為北韓最有力的支持者，但若是發生戰爭，邊境面臨崩潰將成為中國最害怕的事情。

王毅談到，「衝突隨時都有可能發生，若是發生戰爭，不會有任何贏家。」他還提到，「我認為所有人都必須以高度警戒的態度來面對目前的情況」、「我們呼籲各界，避免用任何言語或行動來激怒對方，不要讓情況陷入無法控制的局面。」