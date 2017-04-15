「大膽！敢睡我女兒」 巴國少年慘遭斷根挖眼
2017-04-15 09:50
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦1名15歲少年被控與少女發生性行為，該名少女的父親憤而「烙人」挖他雙眼、斬他生殖器，讓他成為重度殘障！
英國《每日郵報》報導，少年家屬哭訴，有名中年男子夥同友人把他的兒子從學校帶走，並帶到鄰近拉維河（Ravi river）的一處荒地，聲稱他與自家寶貝女兒發生性行為，然後砍斷他的命根子，還挖出眼珠。兒子受到如此殘酷的虐待，當場血流如注、痛得哀嚎不已，民眾見狀趕緊報警，並將他送醫急救，但為時已晚，醫師宣布他終生殘廢且全盲，而犯嫌早已逃之夭夭。
負責案件的警官阿斯拉夫（Haider Ashraf）表示，目前涉案人士已遭逮捕，正進一步調查中。網友聞言驚呼，「手段也太兇殘了吧！」、「真是難以言喻的駭人」；也有人怒批，「這國家好糟糕，這少年一輩子全毀了」。
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