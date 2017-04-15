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平壤市區交通管制 北韓可能進行最大規模閱兵

平壤街道掛上迎接太陽節的布條。（美聯社）

2017-04-15  08:07

〔即時新聞／綜合報導〕本月15日、25日對北韓而言都是大日子，前者是北韓建國者金日成105歲冥誕，後者是建軍節。韓媒指出，北韓可能藉此舉行閱兵，南韓軍方預測，北韓這次閱兵恐創最大規模，平壤市區已實施交通管制。

《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部發言人在國防部記者會表示，北韓很可能會在本月15日或25日藉節慶舉行大規模閱兵。北韓2012年4月紀念金日成百歲冥誕閱兵式上首次公開了KN-08洲際彈道導彈，南韓軍方預測，這次閱兵可能創下最大規模，並以洲際彈道導彈（ICBM）等方式向外界示威。

報導指出，南韓情報部門透露，平壤市區已實施交通管制，各式武器裝備可能會暢行進城接受檢閱。

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