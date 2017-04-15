北韓太陽節彩排 小朋友全都是這個表情…

小朋友面露笑容。（歐新社）

2017-04-15 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓為迎接金日成105歲冥誕、同時也是重大節日太陽節，除了在國際上叫囂示威，國內也緊鑼密鼓地準備慶祝。

多家外媒拍攝了北韓為太陽節表演活動進行的事前彩排。照片中的小男孩小女孩將在萬景台少年宮登台，他們全穿著相當具有北韓風格的服飾，有人跳舞、有人歌唱。就算是彩排，每個人臉部也都非常用力露出笑容，表現對元首的尊敬與愛戴。

連練習時也要微笑。（歐新社）

穿著相當有特色。（美聯社）

男孩們也努力彩排。（歐新社）