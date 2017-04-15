斯里蘭卡垃圾場大火崩塌 至少6死10傷
2017-04-15 05:12
〔中央社〕斯里蘭卡傳統新年期間，首都可倫坡1座大型垃圾場昨天失火，導致垃圾崩塌，估計有40間棚屋遭埋，造成至少6人死亡和10人受傷。
醫院發言人索伊莎（Pushpa Soysa）告訴法新社，1名12歲大男孩和2名青少女在醫院死亡，另有10人經救援後正在接受治療。
她說，其他3人自災區現場被拖出，在送達醫院時不幸死亡，致死亡人數累增至6人。
警方表示，可倫坡東北部的柯隆納瓦區（Kolonnawa）發生這起災難後，有數百名軍隊出動前往搜尋生還者。
當地居民一直對這座露天垃圾場造成的環境污染提出抗議，這個地點每天增加的固態垃圾約達800公噸。
這場災難發生時，正值僧伽羅人（Sinhala）和坦米爾人（Tamil）的傳統新年，多數人都在家過年。
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