美數十正規軍部署索馬利亞 20年最大規模
2017-04-15 02:44
〔中央社〕美國派遣數十名正規軍隊前往索馬利亞，成為近20年以來美國最大規模派軍部署在這個「非洲之角」（Horn of Africa）國家行動。
美聯社報導，美國於1993年自索馬利亞撤軍，當時美軍兩架黑鷹直升機在該國首都摩加迪休（Mogadishu）遭擊落，且美軍的屍體遭民眾在街上拖拉。
美軍非洲司令部今天指出，這次部署是為了索國陸軍後勤訓練。索國軍隊目前正與伊斯蘭極端主義團體青年黨（al Shabaab）戰鬥。這次約有40名美軍參與。
美國近年來派遣人數不多的特種作戰部隊和顧問前往索國，川普總統近期已批准擴大在當地的軍事角色。
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