陸俄外長聯繫 討論敘利亞和朝鮮半島情勢
2017-04-15 01:44
〔中央社〕俄羅斯外交部今天聲明指出，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和中國大陸外交部長王毅今天通電話，討論敘利亞危機和朝鮮半島情勢。
俄國外交部指出，拉夫羅夫和王毅也針對雙邊合約計畫表進行討論。
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