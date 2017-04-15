美動用炸彈之母轟炸 IS否認任何傷亡

2017-04-15 00:14

〔中央社〕伊斯蘭國（IS）旗下阿瑪克通訊社（Amaq）今天發表聲明說，美軍昨天動用規模最大非核炸彈轟炸阿富汗東部山區的IS藏匿處所，未造成IS戰士任何傷亡。

阿瑪克通訊社在其社群媒體帳號表示，「美軍昨天在南加哈（Nangarhar）動用GBU-43/B發動攻擊，安全消息來源向阿瑪克通訊社否認此攻擊造成任何傷亡。」

俗稱「炸彈之母」的GBU-43/B大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast bomb）昨天首度在戰鬥中使用，攻擊阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）境內IS據點。

阿富汗官員今天稍早前表示，美軍最大的非核炸彈造成至少36名好戰分子身亡，並重挫伊斯蘭國（IS）一處深地道區，但沒有任何平民喪生。

GBU-43/B大型空爆炸彈攻擊南加哈省（Nangarhar）亞珍地區（Achin）的伊斯蘭國戰士藏身處。

阿富汗國防部談到這起東部省分攻擊事件時表示，「轟炸結果是，伊斯蘭國關鍵藏身處和深地道區被摧毀，36名伊斯蘭國戰士身亡。」

美國總統川普稍早稱這項任務「非常成功」。