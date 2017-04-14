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北韓明恐核試 揚言幾分鐘摧毀美駐南韓基地

北韓軍方嗆聲說，美國的挑釁令人無法袖手旁觀，北韓幾分鐘內就能讓美軍駐南韓基地及青瓦台化成焦土。圖為北韓官方先前釋出的飛彈試射照。（路透）

2017-04-14  23:43

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日是北韓已故領導人金日成冥誕，外界推測北韓可能藉機進行核彈試爆或飛彈試射，而隨著美軍卡爾文森號航母艦隊進逼朝鮮半島，當地情勢愈趨緊張。北韓軍方今天嗆聲說，美國的挑釁令人無法袖手旁觀，北韓幾分鐘內就能讓美軍駐南韓基地及青瓦台化成焦土。

據《韓聯社》報導，北韓總參謀部發言人今天表示，川普政府的軍事挑釁已達萬分危險的程度，無法袖手旁觀，北韓將以超強硬反制粉碎美國在政治、經濟、軍事方面的挑釁圖謀。他更發下豪語稱，幾分鐘就足以將美軍駐南韓烏山、群山、平澤的基地，以及南韓總統府青瓦台化為焦土；而像卡爾文森號這樣的巨大目標，距離愈近摧毀效果愈大。

北韓外務省副相韓成烈今天接受《美聯社》採訪也說，只要最高領導人認為時機成熟，隨時都可進行核試驗，美國若主動出擊，朝鮮不會坐以待斃。

面對北韓不斷放話，南韓官員強調正密切關注相關動向並保持高度戒備；南韓政府同時發出警告，稱若北韓發起嚴重挑釁，將採取「北韓難以承受的強力懲罰性措施」反制。

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