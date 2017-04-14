| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

「炸彈之母」轟炸阿富汗畫面曝光 衝擊波撼動河谷

炸彈直接毀掉整座河谷，美軍表示此次共殲滅36名IS戰士。（圖擷自YouTube）

2017-04-14  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕美軍台灣時間今天（14日）凌晨發動空襲，用俗稱「炸彈之母」的GBU-43大型空爆炸彈轟炸伊斯蘭國（IS）隧道，稍早美軍公布爆炸瞬間畫面，投彈後直接炸掉整座河谷，威力相當驚人。

美軍今天用C-130運輸機裝載「炸彈之母」，瞄準阿富汗南加哈省（Nangarhar）亞珍地區（Achin）一處由IS掌控的隧道設施，隨後精準投至山腰處，畫面顯示整座河谷直接被炸掉，爆炸後天空瀰漫一陣黑煙。

美軍發言人表示，此次轟炸共殲滅了36名IS戰士，並摧毀一處IS用來轟炸其他地區的基地，並沒有平民因此身亡。

「炸彈之母（Mother of Bomb）」編號為GBU-43/B，英文全名為Massive Ordnance Air Blast bomb（MOAB），因簡稱類似而得名，此炸彈威力為美軍在二戰投放的原子彈的千分之一，被認為是世界最強非核子武器。

相關影片請見：

廣告
  • 美軍公布爆炸瞬間畫面，威力相當驚人。（圖擷自YouTube）

    美軍公布爆炸瞬間畫面，威力相當驚人。（圖擷自YouTube）

  • 炸彈之母消滅36名IS戰士，沒有平民傷亡。（美聯社）

    炸彈之母消滅36名IS戰士，沒有平民傷亡。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： GBU-43/B IS 伊斯蘭國 炸彈之母
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：「炸彈之母」轟炸阿富汗畫面曝光 衝擊波撼動河谷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.