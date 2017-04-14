「炸彈之母」轟炸阿富汗畫面曝光 衝擊波撼動河谷

炸彈直接毀掉整座河谷，美軍表示此次共殲滅36名IS戰士。（圖擷自YouTube）

2017-04-14 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕美軍台灣時間今天（14日）凌晨發動空襲，用俗稱「炸彈之母」的GBU-43大型空爆炸彈轟炸伊斯蘭國（IS）隧道，稍早美軍公布爆炸瞬間畫面，投彈後直接炸掉整座河谷，威力相當驚人。

美軍今天用C-130運輸機裝載「炸彈之母」，瞄準阿富汗南加哈省（Nangarhar）亞珍地區（Achin）一處由IS掌控的隧道設施，隨後精準投至山腰處，畫面顯示整座河谷直接被炸掉，爆炸後天空瀰漫一陣黑煙。

美軍發言人表示，此次轟炸共殲滅了36名IS戰士，並摧毀一處IS用來轟炸其他地區的基地，並沒有平民因此身亡。

「炸彈之母（Mother of Bomb）」編號為GBU-43/B，英文全名為Massive Ordnance Air Blast bomb（MOAB），因簡稱類似而得名，此炸彈威力為美軍在二戰投放的原子彈的千分之一，被認為是世界最強非核子武器。

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