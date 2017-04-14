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要炸了？ 中國國航17日起停飛北韓平壤航線

中國國航將暫停北京飛平壤航線，何時復飛也未定。（美聯社）

2017-04-14  20:42

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢持續升溫，中國國際航空今天（14日）宣布，17日起將暫停北京飛平壤航線，最後一班航班今天起飛，於今天傍晚6點飛回北京，並未宣布何時復航。

多家中媒報導，中國國航是除了北韓官方高麗航空外，唯一營運北韓航線的航空公司，每週一、三、五往返北京平壤，機型為波音737。

報導指出，中國國航停飛後，前往北韓只剩下高麗航空，高麗航空還有營運平壤-北京、平壤-沈陽，平壤-海參崴的定期航線，以及平壤-上海，平壤-丹東的包機航線。

報導指出，飛平壤班機因為客源不足，經常被取消，過去中國國航也曾多次針對該航線進行調整。

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